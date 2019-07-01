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Похитителей велосипедов задержали в Тюмени

Происшествия, 15:15 28 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемых в краже велосипедов задержали тюменские полицейские. Похитителей нашли с помощью камер видеонаблюдения, сообщает региональное УМВД.

К правоохранителям обратилась местная жительница, лишившаяся своего двухколесного транспорта. Девушка сообщила, что выйдя на лестничную площадку, не обнаружила два велосипеда, которые оставила пристегнутыми тросами. Стоимость похищенного имущества составляет 15 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили причастных к преступлению. Сыщики задержали двоих мужчин.

По версии следствия, молодые люди пришли в гости к знакомым, где распивали спиртные напитки. Около 6 часов утра они покинули квартиру, похитив из подъезда велосипеды. Они успели сбыть украденное случайным покупателям.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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