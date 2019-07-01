Летние школы ТюмГУ выиграли международный конкурс

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Премию конкурса лучших практик в сфере гражданского образования, направленных на развитие сообществ от EENCE (сеть гражданского образования в Восточной Европе), выиграл коллектив Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ в составе сотрудников Центра новой философии Элины Самохваловой и Александра Вилейкиса, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На конкурс представлены реализованные в 2018 и в 2019 годах проекты – летние школы "Иллюминации" и "Пересечения". Эксперты конкурса оценили их новизну и вклад в популяризацию гражданского образования региона Восточного партнерства и России. Внешняя экспертиза летних школ ТюмГУ позволила соотнести их с лучшими мировыми практиками и полезными инициативами в рамках обновления высшего образования.

Конкурс организован при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Федерального агентства по гражданскому образованию.