Первых сто бюджетников зачислили в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Первое зачисление на бюджетные места состоялось в ТюмГУ, студентами стали 100 ребят из числа имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, особой и целевой квот, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Большой популярностью в этой категории пользуются педагогические направления подготовки – их выбрал каждый пятый из первой сотни бюджетников.

В 2019 году, по сравнению с 2018-м, в первой волне бюджетников почти втрое больше победителей статусных олимпиад.

Еще почти 100 человек зачислены на договорной основе. Число студентов с оплатой обучения - более 1 тыс. 200.