31 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут на базе отдыха "Пруд Лесной" начнутся открытый чемпионат и первенство города по триатлону.

В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Гепатиты: все о вирусе и профилактике".

В Тюмени в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев,46) в кабинете 025 начнется школа хип-хопа.

В Тюмени в 20 часов на парковке у молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется фестиваль уличного кино.

Этот день в истории:

1720 - Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии.

1905 - в Петергофе под председательством Николая II началась серия совещаний по поводу плана создания Государственной думы Российской империи.

1917 - Временное правительство России лишило членов дома Романовых избирательного права на выборах Учредительного собрания.

1944 - погиб, не вернувшись из разведывательного полета, французский писатель-летчик Антуан де Сент-Экзюпери ("Планета людей", "Маленький принц").

1991 - СССР и США подписали договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.

1994 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.

2006 - в России введена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.

2008 — в США НАСА объявляет об открытии воды на планете Марс.