31 июля - события дня
В Тюмени в 8 часов 30 минут на базе отдыха "Пруд Лесной" начнутся открытый чемпионат и первенство города по триатлону.
В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Гепатиты: все о вирусе и профилактике".
В Тюмени в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев,46) в кабинете 025 начнется школа хип-хопа.
В Тюмени в 20 часов на парковке у молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется фестиваль уличного кино.
Этот день в истории:
1720 - Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии.
1905 - в Петергофе под председательством Николая II началась серия совещаний по поводу плана создания Государственной думы Российской империи.
1917 - Временное правительство России лишило членов дома Романовых избирательного права на выборах Учредительного собрания.
1944 - погиб, не вернувшись из разведывательного полета, французский писатель-летчик Антуан де Сент-Экзюпери ("Планета людей", "Маленький принц").
1991 - СССР и США подписали договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.
1994 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.
2006 - в России введена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.
2008 — в США НАСА объявляет об открытии воды на планете Марс.