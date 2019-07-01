Тюменская семья признана победителем всероссийского конкурса

| Фото: семьи Подкорытовых | Фото: семьи Подкорытовых

Семья Подкорытовых из Тюмени вошла в число победителей Всероссийского конкурса в номинации "Многодетная семья". Торжественная церемония награждения пройдет в Государственном Кремлевском дворце 30 октября, сообщает региональный департамент социального развития.

Станислав Владимирович и Надежда Николаевна вместе уже 24 года. В семье воспитывается пятеро детей. До переезда из Лангепаса в Тюмень семья являлась активным участником общественной жизни города, победителем конкурса колясок и VII городского конкурса "Семья года".

В Тюмени Подкорытовы продолжают вести активный образ жизни в различных направлениях. Они проводят благотворительные концерты в домах ветеранов, праздничные мероприятия для детей и взрослых, а также принимают активное участие в спортивных соревнованиях. Старшая дочь Ангелина и сын Алексей увлекаются историей своей семьи. У Подкорытовых имеется родовая книга, которая активно пополняется. А младшие дети Никита и Мария в качестве волонтеров помогают музею "Память сердца" при лицее, в котором учатся. Родители говорят, что гордятся увлечением детей, ведь они несколько лет являются активными участниками поискового движения России.

У семьи Подкорытовых имеется множество традиций. Самые любимые связаны с крещенским обливанием из ведер на улице, зазыванием весны, Пасхой и утренним обрядом умывания. А начало посевной и осенние дожинки – традиция, которая передалась от предков. Кроме того, Подкорытовы увлекаются плетением из лозы, которое также передается из поколения в поколение. Такие традиции семья ценит особенно.

Всего на конкурс "Семья года" было подано 353 заявки. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья — хранитель традиции". Все семьи прошли региональные и муниципальные этапы конкурса. Вскоре будет выпущена книга "Семья года. Россия 2019", в которую войдут истории всех семей-победителей.

Тюменские семьи побеждают в этом конкурсе с момента его основания — четыре года. В 2016 году семья Жанбуршиновых из Казанского района, победивших в номинации "Семья – хранитель традиций", в 2017 году — семья Мочаловых в номинации "Сельская семья" и в 2018 году — семья Любенко в номинации "Золотая семья России".