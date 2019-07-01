Более двадцати шести тысяч жителей региона болеют гепатитом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 26,5 тыс. пациентов с вирусными гепатитами состоят в региональном регистре, 576 случаев заболевания выявлены с начала 2019 года. Об этом сообщила начальник отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

"Число гепатитов В и С увеличивается ежегодно, при этом люди часто не подозревают о том, что у них есть этот недуг. Болезнь может жить в организме долгие годы без симптомов и привести к фатальным изменениям здоровья через 20-30 лет. Между тем пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства бесплатно. Наша основная задача - выявить болезнь на ранней стадии, чтобы помочь сохранить функцию печени", - подчеркнула она.

С активным обследованием пациентов на наличие заболевания, чего не было раньше, связал рост статистики заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист консультативно-диагностического центра "Эндос" Денис Селезнев. В Международный день борьбы с гепатитом 28 июля за обследованием в центр обратились 123 жителя Тюмени, у 7% из них нашли болезнь.

По статистике тюменских врачей, гепатит B чаще всего выявляют у людей старшего поколения, гепатит С - в основном у людей 30-50 лет. Число пациентов с вирусными гепатитами в регионе ежегодно увеличивается на 5-9%. Основной путь заражения вирусом - через кровь, поэтому провериться рекомендуют тем, у кого было переливание крови, оперативное лечение в 80-90-е годы. Пройти профилактическое обследование медики советуют и тем, кто делал пирсинг, татуаж или татуировки, а также салонный маникюр и педикюр и сомневается в качестве обработки инструментов.

Обратиться к врачу стоит в случае повышенной утомляемости, беспричинного снижения веса, боли или тяжести в правом подреберье. Врачи напоминают о том, что от гепатита В защитит плановая вакцинация.

"Гепатит В мы можем контролировать с помощью препаратов и перевести в неактивную форму. Вылечить его пока невозможно. Гепатит С - заболевание, избавиться от которого в большинстве случаев возможно. Выходят новые препараты, эффективность которых достигает 98 процентов", - подчеркнул Денис Селезнев.

Татьяна Ковалева