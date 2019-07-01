Для участников АрМИ-2019 в Тюмени проводят дни национальной кухни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дни национальной кухни проводят для участников Армейских международных игр, которые пройдут на полигоне "Андреевский". Об этом рассказал управляющий столовой учебного центра ТВВИКУ Анатолий Перевалов.

"Мы организовываем питание для иностранных делегаций не первый год. В 2017 году в этой столовой мы кормили представителей Армении, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и российской команды", — рассказал Анатолий Перевалов.

Он отметил, что в армии утверждены нормы питания. "В принципе все едят одну и ту же пищу. Ежедневно подаются мясные блюда, холодные закуски, разнообразные гарниры. Есть тыква, чечевица, свежие фрукты, ягоды и прочее. Салаты выкладывают с символикой Армейских международных игр", — поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для участников АрМИ-2019 проводят и дни национальной кухни. Так, 30 июля был день монгольской кухни. Готовили баранину, буузы, напоминающие манты. "Участники Армейских международных игр проходят опрос, говорят, что хотят видеть на столе. У каждой команды есть главные, они и заказывают день той или иной национальной кухни", — заключил Анатолий Перевалов.

Сотрудники столовой заранее знали о визите представителей иностранных государств, подготовили технологические карты. Блюда создают только из продуктов, которые хранятся на продовольственном складе. Как заверил управляющий, продукты все свежие, с сопроводительной документацией.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В столовой работают около 30 человек, из них семь представляют контролирующие органы и организации. Обеденный зал рассчитан на 170 человек, участники питаются в две смены, есть график.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в дни финалов участников АрМИ-2019 ждет праздничный обед.

Отметим, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие. Зрителей ждут на полигоне "Андреевский" под Тюменью 10-11 августа. Соревнования начнутся в 12 часов. Вход бесплатный.

Инна Пахомова