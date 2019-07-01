Ишимская "Слада" запустит в сентябре новый цех

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Первую производственную линию компания "Слада" в Ишиме планирует запустить в сентябре 2019 года.

На строительной площадке побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. В результате реализации инвестиционного проекта по расширению производства кондитерских изделий здесь уже создано 20 новых рабочих мест.

"На первом этапе реализации инвестпроекта в 2017 и 2018 годах были отремонтированы помещения общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, мы приобрели холодильное и складское оборудование, а также производственную линию", - доложил главе региона представитель инвестора - директор по развитию торгово-финансовой компании "Глобо" Владимир Идолов.

Региональное правительство поддержало инвестпроект, возместив более 28% стоимости приобретенного в лизинг оборудования. Кроме того, инвестор получил муниципальные льготы по аренде земельного участка.

Александр Моор в первую очередь поинтересовался количеством уже созданных на строящейся фабрике рабочих мест.

"Мы начали набор и обучение персонала для производственной линии по выпуску кондитерских изделий. Работу уже получили двадцать человек. В перспективе планируем создать около двухсот новых рабочих мест", - рассказал Владимир Идолов.

Общий объем инвестиций в создание фабрики составит более 1 млрд рублей. Запуск первой производственной линии на новой площадке запланирован на сентябрь 2019 года. К концу 2022-го инвестор намерен приобрести и ввести в строй еще две производственные линии.

Производство кондитерских изделий активно развивается в регионе, отметил Александр Моор. Эта отрасль пищевой промышленности обладает высоким экспортным потенциалом. В частности, продукция Ишимской кондитерской фабрики компании "Слада" поставляется в страны Евросоюза и СНГ, а также в Китай и Монголию.

Тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию региональной составляющей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко