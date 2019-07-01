Битбоксеры и рэперы из разных городов соберутся на тюменской набережной

| Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Музыкальный фестиваль для любителей хип-хоп-культуры FREEMUSIC 3.0. соберет рэперов и битбоксеров из Екатеринбурга, Днепра, Тобольска, Челябинска, Сургута, Тюмени и других городов на набережной 3 августа, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Музыканты представят свое творчество всему городу, посоревнуются в баттлах и выиграют денежный приз. "Мы получили около ста заявок на участие в фестивале от рэперов и битбоксеров со всей страны. Для участия в отборе они должны были записать видео, на котором читают рэп или делают битбокс. Эксперты просмотрели все заявки и пригласили на фестиваль лучших исполнителей", — поделился организатор фестиваля Сергей Черня.

В 2019 году организатор FREEMUSIC, тюменский битбоксер Сергей Черня получил финансовую поддержку по итогам конкурса проектов от молодежного театрального центра "Космос". У фестиваля будут хэдлайнеры. Один из них — чемпион России по битбоксу-2017, участник Grand Beatbox Battle в Швейцарии Helium (Петр Саранча) из Екатеринбурга.

Вторым специальным гостем фестиваля станет участник первого FREEMUSIC в 2017 году ЦГН (Петр Гомонов) — музыкант из Москвы, который начал свою творческую карьеру в Тюмени, резидент и победитель шоу "Рэп завод", артист лейбла Игоря Матвиенко М.А.М.А.Production. В 2019 году он записал трек "Растворяемся" и провел первый сольный концерт в Москве. В августе музыкант презентует первый альбом и клип. На фестивале ЦГН исполнит свои треки со сцены, а также станет одним из судей.

Музыкальный фестиваль начнется на набережной Тюмени (со стороны моста Челюскинцев) в 18 часов.

Отметим, фестиваль FREEMUSIC проходит в Тюмени уже в третий раз. За это время на нем выступили 60 рэперов и битбоксеров региона и собрались 700 зрителей. Фестиваль окружает себя всеми направлениями уличной культуры города, поэтому в его программе не только музыка, но и брейк-данс, футбольный фристайл, стрит-фуд и скейтбординг.