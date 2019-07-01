1 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется региональная выставка-форум организаций отрасли "Социальная политика", посвященная 75-летию со дня образования Тюменской области. В 11 часов 45 начнется пресс-подход заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских, в 12 часов - торжественное открытие мероприятия.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется танцевальный проект Open Dance, мастер-класс по аргентинскому танго.

В Тюмени на стадионе "Геолог" пройдет матч ФК "Тюмень" с лидером группы "Урал - Приволжье" ОЛИМП-Первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ.

В Тюмени в ДООЦ "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта) пройдет детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!".

В Тюмени в детском оздоровительном лагере "Олимпийская ребячка" пройдет профориентационное мероприятие для подростков.

Этот день в истории:

1498 — Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.

1514 - великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело важное историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы, теперь все русские земли были воссоединены в границах единого Русского государства.

1774 - английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

1876 — Колорадо стал 38-м штатом США.

1924 — учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени.

1939 - учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

2008 — солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как "Русское затмение".

2010 — обнаружена подводная река в Чёрном море.