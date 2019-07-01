Александр Моор осмотрел новую набережную в Ишиме

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Новую набережную, построенную в Ишиме на месте десяти снесенных домов, пострадавших во время паводка 2016 года, осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в муниципалитет.

"При строительстве набережной работы по благоустройству были выполнены на территории общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Отремонтированы тротуар на улицах Казанская и Орджоникидзе, а также автомобильная парковка в районе средней школы №2. Посажено 45 деревьев. Площадь газонов составила 7 тысяч 200 квадратных метров. Установлено 60 светильников", - доложил губернатору глава Ишима Федор Шишкин. Кроме того, на набережной правились две скульптуры-топиария по мотивам сказки Петра Ершова "Конек - Горбунок".

Новая набережная уже стала одним из любимых мест отдыха горожан. В прилегающем к ней районе живут около тысячи человек. Но провести время на берегу Ишима с удовольствием приезжают люди и из других частей города.

Знакомясь с ходом работ по созданию в Ишиме комфортной городской среды, Александр Моор побывал на обновленной Привокзальной площади. Губернатор осмотрел отремонтированные улицы Привокзальную, Иркутскую, Хабаровскую и Чернышевского. Их общая протяженность превышает 860 метров. При этом улица Иркутская, на которой было две полосы движения, становится четырехполосной и получает выход на путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Кроме того, в районе Привокзальной площади появятся газоны общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров. Будет установлено 59 опор уличного освещения. Работы идут по графику.

"В рамках реализации национального проекта по созданию комфортной городской среды в этом году в Ишиме появятся два новых благоустроенных общественных пространства - на улицах Большая Садовая и Нехаева. Работы уже начались, планируем завершить их к концу сентября", - рассказал Федор Шишкин в беседе с журналистами. Глава Ишима подчеркнул, что благоустройство города идет при активной поддержке губернатора и правительства Тюменской области.

Отметим, что Ишим по итогам Всероссийского конкурса "Комфортная городская среда" стал обладателем федерального гранта на благоустройство в размере 85 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта по обустройству бульвара Белоусова в 3-м Северном микрорайоне. К концу 2020 года в жилом массиве появятся спортивная площадка, зона отдыха и пространство для размещения объектов общепита.

Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигает в Ишиме 78%. С каждым годом растет количество благоустроенных дворов многоквартирных домов.

"Мы ведем планомерную работу по созданию комфортной среды для жизни людей во всех городах и селах региона. Ишим уверенно продвигается в этом направлении. Очень важно, что при этом городские власти учитывают мнение жителей", - подчеркнул Александр Моор.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко