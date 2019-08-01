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Август на Ямале и в Югре будет теплее обычного

Общество, 18:34 01 августа 2019

admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Теплее обычного в августе будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в интервью "Российской газете".

Тогда как в августе температура в большинстве регионах России будет ниже нормы, уточнил он.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

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