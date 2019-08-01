2 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на 17 пути железнодорожной станции Тюмень начнет работать уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД".

В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Железнодорожник" начнутся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника.

В Тюмени в 19 часов в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" начнется мастер-класс киномонтажера Юрия Кариха.

В Тобольске пройдет международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" и научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера".

Этот день в истории:

1608 — Россия и Речь Посполитая заключили перемирие на 4 года, по которому войска Речи Посполитой обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.

1790 — проведена первая перепись населения США.

1858 - на улицах Бостона и Нью-Йорка установлены первые почтовые ящики.

1870 - в Лондоне открылось метро.

1887 - Роуэлл Ходж запатентовал колючую проволоку.

1916 - в Москве основан завод "Автомобильное моторное общество".

1940 - образована Молдавская ССР.

1995 - создано "Русское Радио".

1996 - в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.

2007 - на глубоководных обитаемых аппаратах "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.