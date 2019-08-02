3 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в спорткомплексе "Строймаш" начнется торжественная церемония открытия Международных армейских игр — 2019.

В Тюмени в 18 часов на набережной (со стороны моста Челюскинцев) начнется музыкальный фестиваль для любителей хип-хоп-культуры FREEMUSIC 3.0.

В Тюмени на железнодорожном вокзале на 17 пути станции Тюмень будет работать уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД".

В Тюмени пройдут мероприятия, посвященные 50-летию Тюменской детской железной дороги.

В Сладково на территории озера Власово пройдет открытый чемпионат района по болотному футболу.

Этот день в истории:

В 1903 году было изобретено небьющееся стекло. Его автором был французский химик Эдуард Бенедиктус.

В 1921 году впервые авиация используется для борьбы с насекомыми-вредителями. Американский летчик Джон Макреди опыляет химикатами шесть акров леса в штате Огайо, пораженного гусеницами.

В 1953 году в Советском Союзе произведен взрыв термоядерной (водородной) бомбы.

В 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.