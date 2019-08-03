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4 августа - события дня

Общество, 18:00 03 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в парке Заречный начнется фестиваль для семей "Папатут".

В Тюмени в 13 часов на базе отдыха "Верхний бор" начнутся работа площадки #ГТОнапляже.

В Тобольске пройдет международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" и научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера".

Этот день в истории:

В 1326 году в Москве заложен первый каменный храм.

В 1662 году в Москве произошел Медный бунт.

В 1836 году в московском Кремле установлен Царь-колокол.

В 1901 году родился Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант и композитор.

В 1905 году родился Борис Александров, советский композитор и военный дирижер.

В 1951 году от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-м вокзал по объему пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР.

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