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5 августа - события дня

Общество, 18:00 04 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется пресс-конференция с участием первого заместителя губернатора Натальи Шевчик, посвященная празднованию 75-летия Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1583 году английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение (первая английская колония в Северной Америке).

В 1844 родился Илья Ефимович Репин (ум. 1930), русский художник-передвижник.

В 1850 родился Ги де Мопассан, французский писатель.

В 1891 году выпущены первые дорожные чеки ("American Express").

В 1898 году родился Василий Иванович Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник ("Широка страна моя родная…", "Веселый ветер").

В 1913 году сгорел деревянный Петровский дворец, находившийся на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

В 1914 году в Кливленде, США установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1941 году началась героическая оборона Одессы.

В 1943 году произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны - 12 залпов из 124 орудий.

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