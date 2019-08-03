Тюменцев зовут на интерактивную площадку в библиотеке для молодежи

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Интерактивная площадка "Тюменский меридиан: библиотечный дозор", посвященная Дню образования Тюменской области, откроется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 3 августа в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Желающие смогут стать участниками необычного "Книжного дозора" и отправиться в познавательную экскурсию по библиотеке в поисках краеведческой литературы, где будут представлены книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о первых героях становления области.

Знатоки активного отдыха смогут принять участие в игре-викторине "Геологический городской дозор". Объединившись в команды или же играя за себя и правильно ответив на вопросы, можно получить звание почетного мегадозорного Тюмени.

Общение с мастерами прикладного творчества предлагает "Ремесленный дозор". Здесь представят традиционные народные изделия Тюменской области.

Руководитель ремесленной лавки-мастерской "Радостея" Юлия Карандина покажет браслеты из пряжи, тканые коврики, традиционные куклы-скрутки, сувенирные валеночки и другие самобытные вещи. Руководитель Тюменского дома ремесел, мастер по ткачеству и прядению Наталья Денисова продемонстрирует настольный ткацкий станок, махровые ковры, узорные пояса, цветные домотканые дорожки и травяные коврики.

Руководитель частного дома-музея "В Насекино" Инна Нестерова покажет домовую роспись и расскажет про ее виды. Возглавляющая студию-мастерскую керамики "Лепим вместе" Ирина Высоких проведет мастер-класс по изготовлению магнита "Тюмень" своими руками. Мастер по художественному валянию Тамара Мартюкова представит коллекцию одежды в технике мокрого валяния.

С "Культурным дозором" выступят учащиеся детской школы искусств имени В.В. Знаменского – хореографический ансамбль "Виктория" и ансамбль танца "Разноцвет". Ребята исполнят "Тарантеллу", "Смуглянку", "Китайский танец" из балета "Щелкунчик" и другие классические и народные танцы. Концертную программу украсит вокал в исполнении Ирины Черкасовой.

Вход свободный.