Капитальный ремонт идет в учреждениях образования Тюменского района

| Фото: rayon72.ru | Фото: rayon72.ru

Капитальный ремонт идет в одной школе и одном детском саду Тюменского района, в 11 учреждениях образования - частичный ремонт.

К первому сентября преобразится здание школы в с. Каскара, а к декабрю завершатся капитальные ремонтные работы во втором корпусе школы. В новом учебном году здесь сядут за парты 1 тыс. 285 детей, что на 60 человек больше, чем в предыдущем году. Здесь полностью заменили все коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию, электрические сети.

В школе появилось еще четыре кабинета, комнаты для уборщиц и комнаты гигиены для девочек, стал просторнее медицинский кабинет. В классы поступит интерактивное оборудование и современная мебель. Для девочек оборудуют кабинет технологии с большой кухней, швейными машинками, юношей ждут новые станки и инструменты.

В столовой смогут одновременно разместиться 260 детей – вдвое больше, чем раньше. Здесь полностью обновят оборудование. В коридорах школы разместятся удобные диваны и кресла-мешки, появятся напольные шахматы. Заказан инвентарь и для спортивных залов. В этой школе их три, для детей разных возрастов. У залов – свои туалетные комнаты и душевые кабины.

Как рассказала директор школы Валентина Лукина, все работы ведутся по графику, к качеству претензий нет.

Отметим, капитальный ремонт ведется в структурном подразделении дошкольного образования Яровской школы, частичный – в образовательных учреждениях Каменки, Перевалово, Успенки, Московского, Горьковки, Винзилей, Пышминки, Боровского, Богандинского, Кулаково и Княжево, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.