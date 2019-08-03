Соревнования военных инженеров в рамках АрМИ-2019 торжественно открылись в Тюмени

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Международные конкурсы профессионального мастерства подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" торжественно открылись в Тюмени 3 августа. Состязания военных инженеров из девяти стран проходят в рамках V Армейских международных игр - 2019, которые в этот же день стартовали в Подмосковье.

В конкурсах "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, примут участие команды из России, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Узбекистан и Социалистической Республики Вьетнам.

В начале торжественной церемонии открытия тюменских соревнований в рамках АрМИ-2019, которая прошла в спорткомплексе "Строймаш", прозвучали государственные гимны стран-участниц в исполнении духового оркестра ТВВИКУ.

"Тюмень - один из центров подготовки офицеров инженерных войск, кузница кадров не только для Вооруженных сил Российской Федерации, но и для многих других стран. Главная задача Армейских международных игр - укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами", - обратился к участникам и гостям соревнований начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Количество команд-участниц конкурса "Безопасный маршрут" по сравнению с 2018 годом увеличилось с трех до пяти, отметил в беседе с журналистами главный судья полковник Александр Чёрный. На старт соревнований "Инженерная формула" выйду не две, как в прошлом году, а шесть команд.

"Интерес к нашим конкурсам растет. В качестве наблюдателей на соревнования уже прибыли представители Венесуэлы. Ожидаем также наблюдателей из Камбоджи, Мали и Эфиопии", - сообщил главный судья.

Все участники конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" соревнуются на российской инженерной технике. Иностранным военным инженерам были предоставлены возможности для тренировок. Наши мощные и надежные машины получили высокую оценку зарубежных гостей. В частности, представители Вьетнама рассматривают возможность их закупки, рассказал Александр Чёрный.

На торжественной церемонии открытия конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" состоялось награждение победителей спортивных соревнований между командами военных инженеров разных стран. Восторженную реакцию у участников и гостей тюменского этапа АрМИ-2019 вызвали показательные выступление наших мастеров воркаута.

Напомним, Армейские международные игры впервые прошли в 2015 году по инициативе Министерства обороны России. В 2019 году соревнования в рамках игр состоятся на территории 10 государств. На территории РФ пройдет 15 конкурсов. В общей сложности в играх примут участие более 5 тыс. военнослужащих из 36 стран.

"Пятые Армейские международные игры стали рекордными по своему масштабу. Уверен, что они не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими", - заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Евгений Бабенко