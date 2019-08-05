6 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов от ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется пресс-тур по объектам строительства.

Этот день в истории:

988 - состоялось Крещение Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.

1181 - Китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.

1790 - писатель А. Радищев приговорен к казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".

1806 - последний император Священной Римской империи Франц II отрёкся от престола, что означало конец империи.

1905 - принят закон об учреждении законосовещательной Государственной думы.

1945 - началась атомная бомбардировка японского города Хиросима.

1970 год — Франция провела ядерные испытания на острове Муруроа.

1995 год — Хорватские власти объявили о ликвидации республики Сербская Краина.

2012 - марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.