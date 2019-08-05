6 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов от ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется пресс-тур по объектам строительства.
Этот день в истории:
988 - состоялось Крещение Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.
1181 - Китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.
1790 - писатель А. Радищев приговорен к казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".
1806 - последний император Священной Римской империи Франц II отрёкся от престола, что означало конец империи.
1905 - принят закон об учреждении законосовещательной Государственной думы.
1945 - началась атомная бомбардировка японского города Хиросима.
1970 год — Франция провела ядерные испытания на острове Муруроа.
1995 год — Хорватские власти объявили о ликвидации республики Сербская Краина.
2012 - марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.