  • 5 августа 20195.08.2019понедельник
  • USD64,6423
    EUR71,7077
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер юго-восточный

6 августа - события дня

Общество, 18:00 05 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов от ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется пресс-тур по объектам строительства.

Этот день в истории:

988 - состоялось Крещение Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.

1181 - Китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.

1790 - писатель А. Радищев приговорен к казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".

1806 - последний император Священной Римской империи Франц II отрёкся от престола, что означало конец империи.

1905 - принят закон об учреждении законосовещательной Государственной думы.

1945 - началась атомная бомбардировка японского города Хиросима.

1970 год — Франция провела ядерные испытания на острове Муруроа.

1995 год — Хорватские власти объявили о ликвидации республики Сербская Краина.

2012 - марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 05.08.2019Стартовал конкурс журналистских работ о цифровом прорыве
18:32 05.08.2019Тюменский рэпер Никита Фирсов победил на фестивале уличной музыки
18:10 05.08.2019Ученики Физико-математической школы взяли серебро Всемирной робототехнической олимпиады
18:00 05.08.20196 августа - события дня