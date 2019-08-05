В Тюменской области впервые разыграли Кубок чемпионата по болотному футболу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Впервые в болотный футбол сыграли спортсмены Тюменской области. Соревнования прошли в селе Сладково на озере Власова.

Открытый чемпионат по этому пока еще неофициальному виду спорта состоялся по идее ведущего специалиста отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации Сладковского района Надежды Мироновой. С этим проектом она стала одним из победителей конкурса "Моя идея". В 2018 году в селе провели так называемый тестовый матч. "У нас условия позволяют. Болота натуральные. Ничего специально возводить не нужно. Это интересно, когда вокруг прыгают лягушки, засасывает трясина, когда долго стоишь на одном месте", - рассказала Надежда Миронова.

По словам участников, в болотном футболе много нюансов, которые необходимо учитывать, например, вес игроков. "Кто тяжелее тому легче, можно играть корпусом. Худеньких затягивает, они вязнут", - делиться секретами игры участник Максим Крапивин.

В чемпионате приняли участие шесть команд из сел Сладковского района. Каждая игра прошла в два тайма по восемь минут, спортсмены провели несколько матчей — в соответствии с турнирной таблицей. Как говорит участник соревнований Иван Клюшин, даже по 8 минут играть сложно. "Очень тяжело физически. Нужна выносливость. Без хорошей подготовки трудно", - отметил он.

В итоге Кубок чемпиона района - у команды "Юнайтед" из Маслянского сельского поселения. На втором месте - "Гринада" села Менжинского, на третьем - команда "Надежда" Сладковского района.

В дальнейшем здесь планируют провести межрайонный турнир. Первую игру организаторы посвятили 75-летию Тюменской области.

Александр Лабыкин