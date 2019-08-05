Тюменцы отпразднуют день рождения региона под девизом "Земля больших людей"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области отметят 75-летний юбилей региона под девизом "Земля больших людей". Об этом рассказала на пресс-конференции первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

В девизе праздника отражены богатая трудовыми свершениями история региона и сегодняшний облик Тюменской области – самодостаточной и гармонично развивающейся территории, на которой у каждого человека есть возможности для самореализации.

"Мы подготовили большую и насыщенную программу празднования 75-й годовщины образования Тюменской области. Многочисленные праздничные мероприятия пройдут в Тюмени и во всех муниципалитетах региона на протяжении нескольких дней", - отметила Наталья Шевичк.

Праздничные мероприятия начнутся в день рождения региона 14 августа торжественной церемонией награждения тюменцев за добросовестный труд на благо Тюменской области и всей страны. Региональных наград удостоены более 100 человек. В торжественном собрании в честь 75-летия Тюменской области, которое пройдет 16 августа в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, примут участие представительные делегации Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Концерт Тюменского симфонического оркестра, который состоится на плавучей сцене у набережной Туры 16 августа, станет одним из самых ярких событий.

Звездами культурной программы праздника 16 и 17 августа станут DJ Groove, народная артистка России Надежда Бабкина с театром фольклора "Русская песня", народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, екатеринбургский музыкальный коллектив "Другой оркестр" и, конечно, полюбившийся тюменцам "Хор Турецкого". Активными участниками праздничных концертов будут тюменские творческие коллективы художественной самодеятельности.

"В праздничные дни мы предложим тюменцам и гостям региона настоящий творческий марафон. И старшее поколение, и молодежь найдут себе занятие по душе, получат богатые возможности для семейного отдыха", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Любителям спорта и активного образа жизни тоже найдется дело на праздничных площадках, рассказал директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин. Например, 16 августа на набережной Туры пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. Состязания по игровым видам спорта состоятся во всех муниципалитетах.

"На площади 400-летия Тюмени 17 августа можно будет ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории тюменского спорта, а также пообщаться с именитыми спортсменами-олимпийцами Луизой Носковой, Владимиром Чебоксаровым, Галиной Куклевой и Рустамом Тотровым", - рассказал Дмитрий Грамотин. Почетными гостями праздника станут президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и президент Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

Ставший уже традиционным кулинарный фестиваль "Барбекю фест" развернется 16 августа у моста Влюбленных, рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"На площади 400-летия Тюмени 17 августа гостей праздника будут ждать более 20 точек общественного питания. Королевой десертного праздничного стола станет знаменитая тюменская ватрушка с тремя видами ягод. В подготовке кулинарной составляющей празднования юбилея Тюменской области активное участие принимают тюменские производители сельхозпродукции и продуктов питания", - сообщил он. В рамках праздника состоится презентация туристического проекта VisitTyumen.

Наталья Шевчик особо подчеркнула, что организаторы праздничных торжеств совместно с органами МВД, МЧС и здравоохранения уделили пристальное внимание обеспечению безопасности участников и гостей массовых мероприятий.

Евгений Бабенко