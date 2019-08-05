Тюменский симфонический оркестр выступит на плавучей сцене

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на плавучей сцене у набережной Туры в рамах празднования 75-летия Тюменской области. Об этом рассказала на пресс-конференции в региональном правительстве директор областного департамента культуры Елена Майер.

"Концерт Тюменского симфонического оркестра "Вечера на набережной" начнется 16 августа в 20 часов. Музыканты и хоровая капелла исполнят классические музыкальные произведения и саундтреки из отечественных кинофильмов. С сольными партиями выступят артисты столичного Государственного академического Большого театра России. Кульминацией этого музыкального празднества станет лазерное шоу", - сообщила директор департамента. Затем на набережной состоится дискотека, которую проведет известный российский DJ Groove.

В день рождения Тюменской области 14 августа в музейном комплексе им. И.Я. Словцова откроется выставка "75 лет вместе", подготовленная Тюменским отделением Союза художников России, которому в 2019 году также исполняется 75 лет.

"Участниками проекта станут более 70 тюменских художников. Среди них не только такие мэтры, как Александр Новик, Юрий Юдин, Михаил Гардубей и Александр Павлов, но и молодые дарования. На выставке будет представлено более 300 работ в разных жанрах - от живописи и графики до произведений декоративно-прикладного искусства", - рассказала Елена Майер. Для посетителей выставки пройдут мастер-классы и лекции.

На площади 400-летия Тюмени 17 августа в 12 часов стартует праздничное народное гулянье "Земля больших людей". В 12 часов 30 минут там начнется концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня". Примечательно, что вместе с именитыми столичными гостями на сцену выйдут самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области.

Продолжится праздник в 14 часов песенно-танцевальной программой для старшего поколения "По волнам памяти". В 15 часов начнется семейная игровая программа "Играем вместе". В 16 часов 30 минут гостей праздника ждет встреча с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым.

В 17 часов 30 минут тюменцев и гостей региона пригласят на "Юбилейный карнавал". Так называется праздничная программа, подготовленная тюменскими творческими коллективами. В 18 часов 30 минут перед гостями праздника выступит музыкальный коллектив из Екатеринбурга "Другой оркестр". Он исполнит классические произведения в формате электронной музыки. Финалом праздничной программы на площади 400-летия Тюмени станет концерт "Хора Турецкого". Он начнется в 20 часов.

Еще одно яркое культурное событие состоится в рамках празднования 75-летия Тюменской области 18 августа. В этот день в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в 16 часов и в 19 часов тюменцы смогут посетить концерты лучших творческих коллективов региона. Концертные программы, специально подготовленные к дню рождения региона отличаются оригинальной сценографией и видеографикой, инновационными световыми решениями, отметила Елена Майер. Билеты уже сейчас можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения по очень демократичным ценам.

Народные гулянья под девизом "Земля больших людей", посвященные 75-летию Тюменской области, пройдут 18 августа во всех городах и районах региона.

"В праздничных программах, разработанных в муниципалитетах - концерты местных творческих коллективах, ярмарки, дегустации национальных блюд, интерактивные площадки, спортивные площадки. Каждый муниципалитет проявил творческую инициативу. Например, в Ялуторовске состоится массовое чтение поэмы "Ялуторовская слобода". В Заводоуковске испекут пряники по найденному в архивах старинному рецепту. В Казанском районе пройдет фестиваль воздушных змеев", - рассказала Елена Майер.

В Ишиме день рожденья региона отметят театральной постановкой сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок". Спектакль пройдет под открытым небом. Тоболяки реализуют творческий фотопроект "Тюменская область - это я". Фотопортреты горожан в режиме онлайн будут размещаться на большой карте Тюменской области.

Евгений Бабенко