Тюменцев приглашают на гастрономические и спортивные праздники в честь 75-летия региона

| Фото: портала "Тюмень- наш дом" | Фото: портала "Тюмень- наш дом"

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Гастрономический фестиваль "Барбекю фест" откроется у моста Влюбленных в Тюмени 16 августа в 16 часов в рамках празднования 75-летия Тюменской области. Об этом сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев на пресс-конференции в региональном правительстве.

"Как показала практика, "Барбекю фест", в котором участвуют повара из лучших ресторанов областной столицы, пользуется очень большой популярностью у тюменцев и гостей региона. Ассоциация гостеприимства Тюменской области обещает гостям кулинарных праздников множество новинок и интересных сюрпризов", - отметил Андрей Пантелеев.

Еще один большой кулинарный праздник в честь 75-летия региона состоится на площади 400-летия Тюмени. Пир горой начнется в 12 часов. Гастрономическая площадка будет разделена на четыре тематические зоны: "Сибирь гостеприимная", "Сибирь нефтяная", "Сибирь сладкая" и "Территория детства".

"На площадке "Сибирь гостеприимная" будут представлены национальные кухни народов, населяющих Тюменскую область. Гости смогут попробовать традиционные русские, татарские, казахские, еврейские, армянские, грузинские, узбекские и даже греческие угощения", - отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

Хозяевами площадки "Сибирь нефтяная" станут тюменские кулинары, фантазирующие на нефтяную тему. Уху, мороженое, бургеры, паэлью и многие другие блюда они представят в черном цвете.

"Королевой площадки "Сибирь сладкая", где будет представлен богатый ассортимент десертов, станет традиционная тюменская ватрушка с тремя видами ягод. Ее все тюменские рестораторы готовят по-своему. Поэтому мы проведем конкурс, на котором тюменцы выберут самую вкусную ватрушку и самого главного сладкоежку", - рассказал Андрей Пантелеев. На сайте VisitTyumen.ru гости гастрономического праздника получат возможность выиграть призы.

На площадке "Территория детства" юные тюменцы смогут принять участие в кулинарных мастер-классах и своими руками приготовить мороженое, блины и другие любимые лакомства.

"По давно сложившейся традиции в подготовке и проведении кулинарных праздников ведущую роль играют наши тюменские сельхозпроизводители. Например, одно из тюменских предприятий выпускает замороженную смесь из трех ягод для тюменской ватрушки. А одним из главных героев "Барбекю феста", конечно же, станет наше тюменское мясо", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Тюменские спортсмены, физкультурники и любители здорового образа жизни тоже примут самое активное участие в праздновании дня рождения региона, рассказал директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин. На набережной Туры 16 августа в 17 часов стартует фестиваль экстремальных видов спорта. Состязания по игровым видам спорта состоятся во всех муниципалитетах.

На площади 400-летия Тюмени 17 августа можно будет ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории тюменского спорта, а также пообщаться с именитыми спортсменами-олимпийцами Луизой Носковой, Владимиром Чебоксаровым, Галиной Куклевой и Рустамом Тотровым, рассказал Дмитрий Грамотин.

Почетными гостями праздника станут президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и президент Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

Евгений Бабенко