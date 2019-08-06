7 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в отеле "Ремезов" (ул.Грибоедова,6, 2 этаж) начнется круглый стол "Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года".

В Тюмени в 11 часов в ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области, начальника ГУС Тюменской области Сергея Шустова "Итоги строительного комплекса Тюменской области за первое полугодие 2019 года".

В Тюмени в 20 часов от ул. Республики,156 начнется бесплатная велоэкскурсия "Тюменская Лубянка", ее проведет представитель велосообщества Velo Life Константин Криводанов. Мероприятие состоится при благоприятной погоде.

В Ишиме в школе №7 (ул.Петропавловская, 23) пройдет деловая игра "Работа на каникулах".

Этот день в истории:

1714 - экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).

1803 - в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Федорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Федорович Лисянский.

1840 - в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов.

1941 - военный летчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.

1944 - запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".

1947 - родилась София Ротару, певица, народная артистка СССР.

1954 - родился Валерий Газзаев, известный российский футболист и футбольный тренер.

1960 - родился Дэвид Духовны, американский актер ("Секретные материалы").

1971 - астронавты "Аполлона-15" (четвертая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.

1973 - родился Михаил Горшенев (сценическое имя — Горшок), вокалист и основатель группы "Король и Шут".