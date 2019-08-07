8 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в автосалоне Renault (ул. Республики, 268) начнется вручение ключей от автомобиля Renault Sandero, разыгранного в рамках полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД".

В Тюмени в 12 часов в ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж, конференц-зал) начнется подведение итогов и награждение победителей конкурса "Лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2018 год".

В Тюмени в 13 часов в Сквере сибирских кошек начнется Парад кошек.

В Тюмени в 14 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная первенству мира по снукеру среди юношей и девушек до 16 лет, которое пройдет в Тюмени с 19 по 24 августа.

В Тюмени в 16 часов в Зале торжеств "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется торжественное поздравление представителей строительного комплекса с Днем строителя.

Этот день в истории:

1783 - Екатерина II наградила Александра Суворова Орденом Святого Владимира.

1786 - Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы Монблан.

1815 - Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.

1932 - в СССР разрешен труд женщин на шахтах.

1895 - родился Леонид Мясин, танцовщик, балетмейстер.

1898 - родился Эммануил Геллер, советский актер театра и кино.

1941 - Иосиф Сталин назначен главнокомандующим Советской армией.

1941 - пять самолетов Ил-4 совершили первую советскую бомбардировку Берлина.