9 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в сквере Депутатов начнется мастер-класс по скандинавской ходьбе для населения от 35 лет.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Конгресс-холл") начнется презентация конкурса среди малого и среднего предпринимательства Тюмени "Тюменская марка-2019".

В Тюмени в 10 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется фестиваль по гандболу, посвященный памяти В.Д. Кондрашенкова.

В Тюмени в 13 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется праздничная программа "Тутанг ратхар" (Встреча у живого огня), в рамках Дня коренных народов мира.

В Тюмени пройдет пресс-тур X5 Retail Group, который будет включать в себя экскурсию в магазин "Пятерочку" с элементами обновленного дизайна, пресс-ланч с директором макрорегиона "Урал" торговой сети "Пятерочка" Алексеем Груниным и директором дивизиона "Урал" торговой сети "Перекресток" Николаем Разумовским.

В Тобольске в 16 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется День игр.

Этот день в истории:

1173 - началось строительство Пизанской башни.

1803 - первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном.

1928 - в здании ленинградского цирка открылся первый в мире музей цирка и эстрады (Музей циркового искусства в Санкт-Петербурге).

1934 - создано конструкторское бюро морского самолетостроения Г. М. Бериева.

1942 - состоялось знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде.

1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР.

1992 - прошла церемония закрытия XXV летней Олимпиады.