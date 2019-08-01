Венесуэльцы изучают тюменский опыт проведения АрМИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Военные инженеры Венесуэлы перенимают опыт проведения Армейских международных игр. С этой целью делегация приехала в Тюмень с рабочим визитом с 5 по 11 августа.

Венесуэльцы заинтересованы в изучении проведения конкурса и порядка подготовки военнослужащих, пояснил заместитель начальника отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск полковник Александр Чёрный.

"Приехали офицер с управления боевой подготовки и заместитель начальника инженерных войск Венесуэлы. Они изучили базу проведения АрМИ: проведение открытия, организацию питания, подготовку. Думаю, в следующем году состав государств-участников конкурса расширится", - предположил Александр Чёрный.

Возможность проведения АрМИ на своей территории рассматривают военные Венесуэлы, Камбоджи, Мали, Эфиопии.

Представитель Республики Венесуэла Полковник Ронвонжоли отметил, что российская сторона встретила их делегацию с уважением.

"Нас пригласили в этом году в качестве наблюдателей. Надеемся в следующем году участвовать в "Безопасном маршруте", - сказал он.

Военнослужащие из Ирана планируют принять участие в конкурсах Армейских международных игр "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула". Сейчас представители страны также наблюдали за играми.

"Здесь мы наблюдали за прохождением трассы конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула". Участвуя в состязаниях, мы смогли бы приобрести опыт и повысить соревновательный дух. Благодарим принимающую сторону за хорошую организацию состязаний", - отметил руководитель иранской делегации полковник Корпуса стражей исламской революции Мухамадреза Джафари.

Напомним, в 2019 году конкурсы проходят на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Финал конкурса "Безопасный маршрут" проходит 11 августа.

Ирина Ромашкина