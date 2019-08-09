10 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнутся соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч".

В Тюмени в 11 часов на площади 400-летия начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника.

В Тюмени в 11 часов на Центральной площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется традиционная XXXIV велогонка-критериум на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Усламина.

В Тюмени в 12 часов в Гилевской роще (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ №2) начнутся соревнования по мини-футболу на Кубок "Гилевской рощи".

В Тюмени в 12 часов в конно-спортивной школе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2, строение 7) начнется День открытых дверей.

В Тюмени на полигоне "Андреевский" пройдут финалы конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.

В Тюмени в центре "Аванпост" начнет работу четвертая профильная смена "Старая застава" оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники".

В Тобольске в 13 часов на площади Тобольского кремля начнется XXI областной фестиваль казачьей культуры "Благовест".

В Тобольске в 14 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется День настольных и подвижных игр.

В с. Малиновка Аромашевского района (акватория озера Кармак) в 12 часов начнется чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

В с. Сладково состоится вручение памятных медалей, утвержденных распоряжением правительства ТО, в связи с юбилейными датами супружеской жизни.

Этот день в истории:

1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.

1675 - король Англии Карл II заложил первый камень королевской обсерватории в Гринвиче.

1876 - в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1889 - англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой.

1913 - закончилась Вторая балканская война подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

2003 - состоялась первая "космическая свадьба" российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой.