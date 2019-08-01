  • 10 августа 201910.08.2019суббота
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

11 августа - события дня

Общество, 18:00 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часоа в Гилевской роще (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2) начнется турниру по мини-футболу на Кубок "Гилевской рощи".

В Тюмени в 15 часов на парковке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется проект "Дети на ракете".

В Тюмени на полигоне "Андреевский" пройдут финалы конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.

Этот день в истории:

1337 - преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.

1378 — русское войско впервые разбивает золотоордынцев в Битве на реке Воже.

1818 - скончался Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов.

1845 - в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.

1909 - океанский лайнер впервые передал по радио сигнал SOS.

1959 - в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1973 - по центральному телевидению начат показ сериала "Семнадцать мгновений весны".

1999 - полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 10.08.201911 августа - события дня
16:35 10.08.2019"Инженерная формула" в Тюмени прошла на самом высоком уровне, считает Юрий Ставицкий
16:24 10.08.2019Тюменские школьники работают над проектами в "Артеке"
15:56 10.08.2019Тюменские моржи попали в российскую Книгу рекордов