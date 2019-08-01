11 августа - события дня
В Тюмени в 12 часоа в Гилевской роще (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2) начнется турниру по мини-футболу на Кубок "Гилевской рощи".
В Тюмени в 15 часов на парковке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется проект "Дети на ракете".
В Тюмени на полигоне "Андреевский" пройдут финалы конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.
Этот день в истории:
1337 - преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.
1378 — русское войско впервые разбивает золотоордынцев в Битве на реке Воже.
1818 - скончался Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов.
1845 - в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.
1909 - океанский лайнер впервые передал по радио сигнал SOS.
1959 - в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
1973 - по центральному телевидению начат показ сериала "Семнадцать мгновений весны".
1999 - полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.