11 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часоа в Гилевской роще (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2) начнется турниру по мини-футболу на Кубок "Гилевской рощи".

В Тюмени в 15 часов на парковке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется проект "Дети на ракете".

В Тюмени на полигоне "Андреевский" пройдут финалы конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.

Этот день в истории:

1337 - преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.

1378 — русское войско впервые разбивает золотоордынцев в Битве на реке Воже.

1818 - скончался Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов.

1845 - в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.

1909 - океанский лайнер впервые передал по радио сигнал SOS.

1959 - в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1973 - по центральному телевидению начат показ сериала "Семнадцать мгновений весны".

1999 - полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.