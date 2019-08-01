12 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется семинар для предпринимателей "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий".

В Тюмени в 12 часов в департаменте АПК ТО (ул Хохрякова 47, 3 этаж, зал заседаний) начнется пресс-подход председателя комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов агростартапам, заместителя директора областного департамента АПК Натальи Огородниковой.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, фойе большого зала) откроется выставка к 75-летию Тюменской области.

Этот день в истории:

1323 - после тридцати лет войны Новгорода и Швеции между ними заключен Ореховский мир.

1824 - поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.

1851 - американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

1865 - английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга.

1877 - американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос.

1959 - с мыса Канаверал стартовал Echo One - первый телекоммуникационный спутник.

1962 - стартовал советский космический корабль "Восток-4" с Павлом Поповичем на борту.

2000 - в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка "Курск".