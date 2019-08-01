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Тюменцев приглашают на хореографические постановки

Общество, 08:21 10 августа 2019

Фото официальной группы ВКонтакте "Космос / Молодежный театральный центр"

Уличный хореографический проект "Сад" пройдет в Тюмени с 10 по 12 августа. Танцевальные постановки можно увидеть в экопарке "Затюменский", в скверах Депутатов и Льва Ровнина в 19 часов.

По задумке авторов , проект "Сад" — это место встречи героев; пространство, которое может восприниматься по-разному: начиная от городской кофейни и заканчивая Райским садом.

Как напоминает "Мегатюмень", хореографические эскизы "Сад" пройдут в рамках летней кампании "Искусство вкусно" театрального центра "Космос". Более подробная информация размещена на сайте и в группе во ВКонтакте.

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