Тюменцев приглашают на хореографические постановки

Фото официальной группы ВКонтакте "Космос / Молодежный театральный центр" Фото официальной группы ВКонтакте "Космос / Молодежный театральный центр"

Уличный хореографический проект "Сад" пройдет в Тюмени с 10 по 12 августа. Танцевальные постановки можно увидеть в экопарке "Затюменский", в скверах Депутатов и Льва Ровнина в 19 часов.

По задумке авторов , проект "Сад" — это место встречи героев; пространство, которое может восприниматься по-разному: начиная от городской кофейни и заканчивая Райским садом.

Как напоминает "Мегатюмень", хореографические эскизы "Сад" пройдут в рамках летней кампании "Искусство вкусно" театрального центра "Космос". Более подробная информация размещена на сайте и в группе во ВКонтакте.