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Тюменцем предлагают отметить юбилей региона творческим вечером

Общество, 11:58 10 августа 2019

Фото из официальной группы ВКонтакте "Студенческий совет Тюменской области"

Выступить с музыкальными и литературными номерами о Тюменской области предлагают горожанам 14 августа. Творческая встреча пройдет в Студенческом центре (ул. Семакова, 21) в 19 часов.

Произведения могут быть как известными, так и авторскими. К участию приглашают всех желающих, достаточно лишь пройти регистрацию на сайте, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Про Тюменскую область никто не расскажет лучше, чем ее жители. Поэтому мы приглашаем студентов вспомнить произведения Владислава Крапивина, Петра Ершова, Зота Тоболкина и многих других, а также представить авторские произведения. Как поучаствовать, так и послушать творческие номера может любой желающий", - рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Подробная информация о встрече в официальной группе во ВКонтакте.

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