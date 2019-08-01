Тюменцем предлагают отметить юбилей региона творческим вечером

Фото из официальной группы ВКонтакте "Студенческий совет Тюменской области" Фото из официальной группы ВКонтакте "Студенческий совет Тюменской области"

Выступить с музыкальными и литературными номерами о Тюменской области предлагают горожанам 14 августа. Творческая встреча пройдет в Студенческом центре (ул. Семакова, 21) в 19 часов.

Произведения могут быть как известными, так и авторскими. К участию приглашают всех желающих, достаточно лишь пройти регистрацию на сайте, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Про Тюменскую область никто не расскажет лучше, чем ее жители. Поэтому мы приглашаем студентов вспомнить произведения Владислава Крапивина, Петра Ершова, Зота Тоболкина и многих других, а также представить авторские произведения. Как поучаствовать, так и послушать творческие номера может любой желающий", - рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Подробная информация о встрече в официальной группе во ВКонтакте.