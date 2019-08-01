Социальный педагог центра "Родник" - участник конкурса профмастерства

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Социальный педагог центра "Родник" Елена Тухтабаева стала участницей ежегодного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования сферы отдыха и оздоровления детей "Педагог ДОбра".

Жюри оценило ее визитную карточку, презентацию образовательной программы и открытое занятие во время которого ребята учились делать аппликации, мастерили портреты сказочной улитки и танцевали.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, Елена Тухтабаева окончила Тобольскую социально-педагогическую академию имени Дмитрия Менделеева, с июля 2016 года работает педагогом в АУ СОН ТО "ОРЦ Родник", а в 2018 году ее авторская программа "Цветной лоскуток" была опубликована в методическом сборнике "Особенности реабилитации школьников в каникулярный период".