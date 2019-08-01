Тюменские моржи попали в российскую Книгу рекордов

Фото: «АквАйСпорт-Тюмень» во ВКонтакте Фото: «АквАйСпорт-Тюмень» во ВКонтакте

Книга рекордов России официально признала самый массовый заплыв с флагами на озере Чемпионов в Тюмени в День России национальным рекордом.

"После тщательного изучения всех представленных доказательств в связи с заявкой №15.328 "Самый массовый водный парад пловцов с государственными флагами" – 102 участника (с государственными флагами РФ 12 июня 2019 года на озере Чемпионов, Тюмень) сегодня, 7 августа 2019 года, по представлению отдела экспертиз редколлегией "Книги рекордов России" было принято решение о признании заявки официальным рекордом России (решение единогласное). Доказательная база была признана в основном соответствующей предоставленным правилам по части доказательного материала с учетом открытия новой заявительной категории" – говорится в письме редакции Книги рекордов России.

Напомним, новый рекорд установили тюменские моржи 12 июня, в День России, на базе центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень". В рекордном заплыве также приняли участие любители закаливания из Екатеринбурга, Кургана, Урая и Челябинской области. Самыми младшие участниками рекорда стали Софья Кутыпатова (11 лет), Карина Караман (12 лет), Владислав Окунев (13 лет), самый возрастной участник Сергей Фёдоров (69 лет).

Это уже не первый рекорд тюменцев, напоминает "Вслух.ру". Так, в 2018 году в рамках суточной эстафеты Ольга Соколова преодолела 5 тыс. 300 метров. Это достижение попало в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы. А в 2017 году тюменские моржи провели самую продолжительную эстафету в ледяной воде. Сменяя друг друга, они беспрерывно плавали 41 час. За это время команда из 30 спортсменов преодолела 73,7 км. Всего за время существования базы моржей, зафиксировано десять рекордных достижений в ледяном плавании.