Сергей Сарычев: Армейские международные игры позволяют дружить армиям и народам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проведение этапов Армейских международных игр - большая честь и ответственность для всех тюменцев. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на церемонии открытия финала в дисциплинах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

Он от имени губернатора Александра Моора поприветствовал участников и гостей этих ставших уже традиционными соревнований, а также поблагодарил команды и зрителей из дружественных стран, которые прибыли в Тюмень.

"Мы гордимся тем, что наше инженерно-командное училище, а теперь уже инженерные войска и лично командующий, вместе с нами организуют и проводят это мероприятие. ТВВИКУ - кузница кадров не только для Вооруженных сил России, но и для Вооруженных сил дружественных стран. Считаю, что это соревнования не только ради победы, главное, что они нас объединяют и позволяют дружить и армиям, и народам", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поблагодарил государства, представившие свои команды на Армейских международных играх, а также всех, кто в выходной день нашел время для того, чтобы приехать на Андреевский полигон и поддержать участников.

Напомним, финалы Армейских международных игр в дисциплинах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Состязаться 10 августа будут команды России, Пакистана, Китая, Беларуси, Монголии, Лаоса. Вход на соревнования бесплатный.

Дарья Казакова