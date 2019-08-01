"Инженерная формула" в Тюмени прошла на самом высоком уровне, считает Юрий Ставицкий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования в дисциплине "Инженерная формула" на Армейских международных играх-2019 в Тюменской области прошли на самом высоком уровне. Об этом сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он подчеркнул, что требования безопасности не были нарушены и все упражнения в нормативах выполнены с высоким качеством. Не пострадали ни люди, ни техника.

"Количество участников большое, у нас впервые задействованы в состязаниях Армейских международных игр команды Лаоса, Вьетнама и Киргизии, поэтому подготовка на базе нашего военно-инженерного командного училища проходила серьезно. Как результат - мы не увидели слабых команд", - заявил Юрий Ставицкий.

Напомним, в "Инженерной формуле" лучшей стала Россия, второе место присудили Беларуси, третье - Китайской Народной Республике.

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ отметил, что в 2019 году для большей динамичности и зрелищности были увеличены параметры соревнований. К примеру, добавлены установки разминирования и гусеничные транспортеры. В 2020 году, заверил Юрий Ставицкий, состязания будут еще интереснее. Он выразил надежду на то, что в будущем количество стран-участников возрастет.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поделился мнением, что для тюменцев Армейские международные игры - это большое и увлекательное зрелище, которое позволяет увидеть, на что способна техника инженерных войск.

"Вся эта мощь Вооруженных сил не ради того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. Она для того, чтобы наши земляки убедились, что в нужное время инженерные войска всегда придут на помощь мирным жителям. Они и сейчас тушат тайгу в Сибири и на Дальнем Востоке, помогают в решении проблем, связанных с паводком, это действительно профессионалы", - считает вице-губернатор.

Сергей Сарычев признался, что поразился тому, как простые парни качественно выполняют задачи, поставленные командующим и Минобороны. Все этапы "Инженерной формулы" зрелищны, и полные трибуны доказали это: состязание полностью захватывало гостей, которые не покидали мест и искренне радовались за победителей на награждении.

"Армейские международные игры - это прежде всего дружеские отношения армий, стран и народов. Это помогает понимать друг друга. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит специалистов для тридцати стран, и мы гордимся тем, что командующий инженерными войсками России - выпускник нашего училища", - отметил Сергей Сарычев и поблагодарил командование инженерных войск за то, что они выбирают Тюмень для проведения финалов соревнований в дисциплинах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова