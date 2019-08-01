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Фильм "Тобол" вышел на DVD

Общество, 18:16 10 августа 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Полнометражная историческая лента "Тобол" по мотивам одноименного романа Алексея Иванова появится в продаже на DVD-дисках.

Выход сериала по мотивам фильма планируется в ноябре-декабре 2019 года.

В планах продюсерской компании "Соливс" работа над большим историческим фильмом "Романовы: преданность и предательство". Картина будет охватывать последние четыре года существования Российской Империи (1914-1918).

Сценарий по идее Олега Урушева выполнен писателями Сергеем Козловым и Дмитрием Мизгулиным. Ожидается, что киноверсию предварит одноименный роман, основанный на исторических фактах, пишет " Тюменская область сегодня".

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