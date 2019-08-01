Тоболяков приглашают в Аптекарский сад на читку

Архивное фото. moi-portal.ru Архивное фото. moi-portal.ru

Тоболяков ждут на литературных чтениях в Аптекарском саду 31 августа в 15 часов. Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова, во время встречи вспомнят произведения таких писателей, как Виктор Драгунский, Николай Носов, Тэффи, Эрнест Сетон-Томпсон.

"Проект "Город-сад" — это возможность еще раз показать жителям Тобольска, что комфортную городскую среду они создают самостоятельно. Для этого достаточно начать проводить события в определенном месте. И как в лучших романах и рассказах серебряного века, все это действие происходит в саду. А тихая расслабляющая обстановка поможет незнакомым людям завести разговор и объединить единомышленников под "одной крышей". Также для участников это и возможность отточить свои ораторские навыки и поделиться творчеством", - уточнила она.

Чтобы стать участником литературных читок, необходимо подать заявку на сайте TMN-id.ru.

Напомним, первый литературный вечер прошел 26 мая, темой стала современная проза и музыка, на ней выступили подростки. Второй "Город-сад" состоялся на Дне города, 29 июня, на территории тобольского Кремля. Главными слушателями и выступающими стали дети дошкольного возраста и их родители. Всего их посетили 100 человек, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".