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Более двухсот уватских подростков нашли работу летом

Общество, 19:08 11 августа 2019

архивное фото департамента молодежной политики Тюмени

Более двухсот подростков были трудоустроены в Уватском районе в июле. Ребята работали помощниками воспитателей, библиотекарей, горничных, культорганизаторов, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Местные работодатели выплачивают несовершеннолетним около 2 тыс. 250 рублей за месяц, рабочий день подростков 3-4 часа. Всего в 2019 году в Уватском районе планируется трудоустроить 466 ребят.

В центрах занятости готовы рассмотреть все дополнительные предложения от работодателей, готовых создать временные рабочие места для ребят 14-18 лет.

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