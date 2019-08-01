Более двухсот уватских подростков нашли работу летом

архивное фото департамента молодежной политики Тюмени архивное фото департамента молодежной политики Тюмени

Более двухсот подростков были трудоустроены в Уватском районе в июле. Ребята работали помощниками воспитателей, библиотекарей, горничных, культорганизаторов, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Местные работодатели выплачивают несовершеннолетним около 2 тыс. 250 рублей за месяц, рабочий день подростков 3-4 часа. Всего в 2019 году в Уватском районе планируется трудоустроить 466 ребят.

В центрах занятости готовы рассмотреть все дополнительные предложения от работодателей, готовых создать временные рабочие места для ребят 14-18 лет.