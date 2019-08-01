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Новый детский сад откроют в селе Исетское в декабре

Общество, 20:47 11 августа 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Детский сад в селе Исетское будет построен до конца 2019 года. Как рассказала начальник отдела образования Исетского района Ольга Быбина, подрядчик занимается возведением кровли, внутренней отделкой и благоустройством территории.

В здании будет открыто восемь детских групп, в том числе ясельная.

"Сейчас дети подготовительных детсадовских групп размещаются в зданиях двух райцентровских школ. Поэтому появления нового детского сада многие родители ждут с большой надеждой и нетерпением. После открытия сада начнем уже вплотную заниматься комплектованием групп. Думаю, что проблем с обеспечением учреждения кадрами у нас не будет", - уточнила она.

В новом детском саду предусмотрены залы для физкультурных, музыкальных и дополнительных занятий, медицинский кабинет, пищеблок, административные помещения, пишет "Тюменская область сегодня".

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