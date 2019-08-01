АрМИ-2019: команда России победила в финале "Безопасного маршрута"

Российская команда победила в финальных соревнованиях конкурса подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" в рамках V Армейских международных игр, которые завершились на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 11 августа.

На втором месте - команда Республики Беларусь. Третью ступень пьедестала почета заняли представители Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан. Награды победителям и призерам вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В ходе конкурса "Безопасный маршрут" нам приходится решать те же задачи, которые стоят перед саперами в реальной боевой обстановке. Состязания были максимально сложными, а все соперники - сильными", - рассказал журналистам лидер российской команды, гвардии капитан Денис Шевцов. Российскому офицеру хотелось бы в будущем помериться силами на трассе конкурса с китайскими саперами и военными инженерами из стран НАТО.

Профессиональное мастерство участников конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" растут от года к году, отметил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии".

"Сейчас мы усложнили условия выполнения нормативов и увеличили объем задач, стоящих перед участниками соревнований. Но результаты по-прежнему высокие. Кроме того, мы успели подготовить команды из других государств к выступлениям на российской инженерной технике. С организацией конкурса командование ТВВИКУ справилось хорошо. Мы очень благодарны губернатору Тюменской области Александру Моору и региональному правительству за теплый прием и помощь в проведении столь масштабного турнира", - сказал Юрий Ставицкий.

По мнению начальника инженерных войск Вооруженных сил России, конкурсы профессионального мастерства военных инженеров в рамках Армейских международных игр объединяют народ и армию. "Люди видят и понимают, чем занимается сегодняшняя российская армия, какие задачи она решает. Они могут убедиться, что Вооруженные силы страны свой хлеб едят не зря", - подчеркнул он.

Финальные соревнования конкурса подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" в рамках V Армейских международных игр посетили более 5 тыс. тюменцев и гостей областной столицы. Главный судья Владислав Верясов высоко оценил доброжелательный настрой тюменских зрителей, которые активно поддерживали все команды.

Евгений Бабенко