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Александр Моор: участники Армейских игр показали мощную волю к победе

Губернатор, 19:23 11 августа 2019

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках - высоко оценил мастерство команд-участниц финалов Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

"Уже второй раз Тюмень принимает международный этап АрМИ. Сегодня отдельная инженерная бригада Южного военного округа стала первой в конкурсе "Безопасный маршрут", а вчера в "Инженерной формуле" победу одержали военнослужащие Межвидового регионального учебного центра "Волжский". Участники 11 команд мира продемонстрировали мастерство, выучку и мощную волю к победе. Более 9 тысяч зрителей наблюдали за тем, как военные инженеры решают непростые задачи. Все они настоящие профессионалы своего дела, подающие пример подрастающему поколению. Возможно, для кого-то из мальчишек на трибунах Армейские игры стали определяющим событием в выборе профессии. Приятным является и то, что представители Тюменского военно-инженерного училища имени маршала Прошлякова не первый раз участвуют в Армейских играх. В этом году команда вуза заняла второе место во всероссийском этапе конкурса "Безопасный маршрут". Ребятам совсем немного не хватило, чтобы представлять нашу страну сегодня на финале международных игр, но уверен, что они горячо поддерживали своих российских и иностранных коллег. Желаю победителям только совершенствовать свое мастерство и с достоинством служить на благо России", - написал глава региона.

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# Александр Моор , Армейские игры , армия

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