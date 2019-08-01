13 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов от Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) стартует фото-пресс-тур "Человек труда", который предполагает объезд объектов строительства и завод АО "Мостострой-11".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется дискуссионный клуб "Нулевое чтение".

В Тюмени в 12 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул Хохрякова 47, 3 этаж) пройдет очное собеседование комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов на реализацию проектов создания и развития фермерских хозяйств (Агростартап).

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-конференция по вопросам введения новой формы поддержки предпринимательства в регионе.

В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет семинар для предпринимателей "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий".

Этот день в истории:

1099 - Пасхалий II избран римским папой.

1672 - Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.

1899 - американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

1907 - в Нью-Йорке пущено первое такси.

1912 - французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

1914 - в России введена военная цензура.

1942 - в Нью-Йорке состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1990 - президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".