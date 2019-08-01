Обновленный шахматный клуб открылся в Ишиме

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Городской шахматный клуб в Ишиме возобновил работу после капитального ремонта помещения и благоустройства прилегающей территории, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель регионального Общественного совета проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов, глава города Федор Шишкин, председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров. Гостями мероприятия стали ветераны шахматного движения, новое поколение ишимских шахматистов и их родители.

"Шахматы – уникальный вид спорта, поскольку им могут заниматься люди самых разных возрастов. Кто-то уже достиг серьезный результатов, кто-то еще делает первые шаги, - отметил Андрей Артюхов. – Уверен, что с открытием клуба увлеченных этой интеллектуальной игрой станет больше. Клуб будет центром шахматной жизни города и поспособствует популяризации шахмат".

Федор Шишкин поблагодарил за поддержку Андрея Артюхова, который выделил из депутатского фонда 300 тысяч рублей, и Геннадия Шантурова. Администрация города откликнулась на обращения ишимцев о необходимости ремонта в клубе, и теперь для шахматистов созданы комфортные условия. Благодаря совместным усилиям помещение стало современным, уютным и светлым, закуплен необходимый инвентарь, территория рядом с клубом приведена в порядок.

Геннадий Шантуров напомнил, что клуб носит имя Николая Вебса – первого чемпиона Тюменской области по шахматам, кандидата в мастера спорта. С 1946 по 1964 г. Николай Иванович занимал пост председателя Ишимского городского комитета по делам физической культуры и спорта и много сделал для развития шахмат и спорта в целом.

Отметим, что в рамках партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады" большое внимание уделяется многодетным семьям. Благодаря президентскому гранту более 40 семей получили подарки с шахматной тематикой. До конца года поощрят еще полсотни многодетных семей. В Ишиме в ходе торжественного открытия Андрей Артюхов и Геннадий Шантуров вручили подарки трем семьям, в которых и взрослые, и дети увлечены шахматами.