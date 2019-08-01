Станции скорой медицинской помощи в Тюменской области пополнили автопарки

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

18 новых автомобилей пополнили автопарки станций скорой медицинской помощи в Тюменской области. Ключи водителям вручил губернатор Александр Моор.

Глава региона пояснил, что 12 из них поступят на станцию скорой помощи в Тюмени, по две - в Ишим и Тобольск и по одной - в села Ярково и Казанское. Он напомнил, что совсем недавно был с рабочим визитом на станции СМП в областном центре, где обсудил с медработниками текущую работу и перспективы развития. Всего в подразделениях скорой помощи по всей области - 167 автомобилей.

"Мы ежегодно обновляем автопарк, но с учетом условий эксплуатации, а это пятилетний срок, было принято решение о выделении дополнительных средств. Считаю это принципиально важным, потому что для наших земляков скорая - это самая незаменимая служба. От работы врачей, фельдшеров и водителей зависит здоровье, а зачастую и жизнь людей", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил, что своевременное обновление автопарка скорой помощи является приоритетом работы правительства в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Задача власти - сделать так, чтобы любой земляк, независимо от места жительства, получал помощь быстро и эффективно.

Главный врач скорой медицинской помощи Тюменской области Лидия Остроумова поблагодарила Александра Моора и заверила, что медработники приложат все усилия для того, чтобы новые автомобили работали самым эффективным способом на спасение жизней и сохранение здоровья как жителей области, так и ее гостей.

Из 18 автомобилей два - марки Ford и 16 "Газелей". Они оснащены необходимым и современным медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи и спасения жизней.

Напомним, что по качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область по-прежнему занимает ведущие позиции в стране, так как автопарк службы обновляется в плановом режиме. В 2017-2018 годах в рамках программы по переоснащению были выделены средства для приобретения 137 единиц автотранспорта, в том числе 23 автомобиля скорой помощи (ГАЗ, "Соболь", Ford) и 114 санитарных автомобилей (ГАЗ, "Лада Ларгус", УАЗ, "Соболь").

Дарья Казакова