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14 августа - события дня

Общество, 18:00 13 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная 75-летию региона.

В Тюмени в 16 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал заседаний) начнется торжественная церемония вручения наград и почетных званий Тюменской области в честь 75-летия региона.

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественное открытие выставки "75 лет вместе", посвященной юбилею области и юбилею Тюменского отделения Союза художников России.

В Тюмени в 19 часов на берегу озера Андреевского начнется субботник.

В Тюмени в 19 часов на тюменской набережной начнется тренировка для спортсменов-экстремалов с тренером мужского международного проекта "Спарта" и Крапового берета Евгением Кривоноговым.

В Тюменском районе в экологическом центре "Лесной Дом" (32 км. Старого Тобольского тракта) пройдет XII экологический фестиваль "Живая планета".

Этот день в истории:

1457 - в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей.

1790 - между Россией и Швецией заключен Верельский мир. Этот договор официально завершил Русско-шведскую войну 1788-1790 годов.

1893 - полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

1935 - в США введена система социального страхования (помощи безработным).

1936 - впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

1944 - образованы Владимирская и Тюменская области.

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