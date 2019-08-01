Александр Моор: юбилей области - это праздник всех, чья судьба связана с тюменской землей

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Далее в сюжете Большая Тюменская область празднует 75-летие

Юбилей области - это праздник всех, чья судьба, так или иначе, связана с тюменской землей. Сама дата образования региона – военный 1944 год - определила его судьбу. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с 75-летием со дня образования региона.

"Как показало время, Тюменская область была и остается опорным краем страны. Каждая эпоха, в зависимости от задач, рождает своих гениев – талантливых и неординарных личностей. Нашему региону повезло вдвойне: тюменская земля не только рождала талантливых людей, но и стала местом их притяжения. Достаточно вспомнить время Всесоюзной стройки № 1, которая подарила истории сотни легендарных имен. Тысячи энтузиастов заложили прочный фундамент для развития Ямала, Югры, Тюменской области и всей России", - сказал губернатор.

Особая гордость, признался Александр Моор, - это выдающееся старшее поколение Тюменской области, которое сумело не только создать мощный социально-экономический задел, но и передать эстафету детям и внукам. Уже они сегодня строят не только настоящее, но и будущее региона, который множество раз совершал прорыв и достигал успехов в самых разных отраслях. Труд представителей всех поколений, готовых быть новаторами, брать ответственность за свои решения и поступки, менять жизнь к лучшему – это основа наших общих достижений и побед, уверен глава региона.

"Впереди - не менее масштабные и серьезные задачи: привлекать новые инвестиции, работать над улучшением социальной сферы, благоустройством не только областного центра, но и всех муниципалитетов. Достичь целей, поставленных президентом страны в национальных проектах, чтобы каждый житель Тюменской области на себе почувствовал позитивные изменения, - подчеркнул Александр Моор. - Убежден, успех там, где люди вкладывают душу в дело, которым заняты, где рождаются инициативы и формируются команды для их реализации, где есть любовь и взаимопонимание".

По словам губернатора, какая Тюменская область сейчас и какой она будет завтра, зависит только от нас.

"В этот юбилейный год желаю вам, дорогие земляки, чтобы вы любили Тюменскую область как свой родной дом. Были инициативными, активно принимали участие в жизни нашего региона и делали как можно больше добрых дел. Самое важное – понимать, что только вместе, совместными усилиями мы сделаем наш регион еще более привлекательным и процветающим, а жизнь в нем еще комфортнее. С праздником, с днем рождения, Тюменская область", - сказал Александр Моор.