Выставка "75 лет вместе" открылась в музее Словцова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "75 лет вместе" открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 августа. Она посвящена сразу двум юбилеям - Тюменской области и регионального отделения Союза художников России.

Организаторами выступили "Союз художников России", музейный комплекс и департамент культуры региона.

"Концепция выставки - показать 21 век. Мы хотели продемонстрировать все виды искусств, работы заслуженных и молодых мастеров из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Здесь произведения, которые выставлялись на международных, всероссийских и межрегиональных выставках, получили золотые и серебряные медали. Очень много достойных работ", - подчеркнул председатель Тюменского отделения Союза художников Александр Новик.

Около 300 произведений - скульптуры, декоративно-прикладное искусство, живопись и графика - представляют творчество более 80 тюменских художников, в том числе Михаила Гардобея, Николая Распопова, Минсалима Тимергазеева, Юрия Юдина, Натальи Фофановой, Игоря Щетинина, Александра Павлова, Зинаиды Ластовской.

"Мы впервые реализуем столь масштабный проект в музейном пространстве. Сюда стоит прийти, чтобы увидеть широкий спектр произведений тюменских художников, а также принять участие в образовательном проекте: на этом пространстве будут организованы мастер-классы, - рассказала директор музейного комплекса Светлана Сидорова. - Такие проекты - еще и возможность сформировать музейную коллекцию, есть договоренности о том, что многие художники подарят нам свои работы".

Важным событием в жизни области назвали открытие экспозиции гости торжества. Новых творческих находок авторам и незабываемых впечатлений посетителям выставки пожелали председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, глава города Руслан Кухарук.

"На нашей земле живут творческие люди. Я благодарю художников, творцов, которые оставляют неизгладимый след о нашем городе в нашей душе", - сказал глава Тюмени.

Председатель Тюменского отделения Союза художников Александр Новик передал коллегам награды межрегиональной художественной выставки "Большой Урал". Золотые и серебряные медали получили Михаил Захаров, Владимир Шарапов, Зинаида Ластовская, Николай Боцман, Юрий Рыбьяков, Айгуль Тарханова, Геннадий Вострецов. Награду получил и Александр Новик. Сегодня, отметил он, Тюменское региональное отделение Союза художников России объединяет около ста творцов.

"Тюменская областная организация Союза создано в 1944 году вскоре после образования Тюменской области. До этого времени тюменские художники относились к Омскому союзу. У истоков местного отделения Союза стояли Александр Митинский, Иван Котовщиков, - напомнил Александр Новик. – В пятидесятых годах приехало много молодых художников- выпускников Санкт-Петербургского, Московского, Свердловского институтов. Тогда творческие мастерские находились в Троицком монастыре, большое пространство разделили на этажи и устроили места для художников. В семидесятые годы случилось очередное пополнение - прибыли молодые Юрий Юдин, Виталий Шилов, Всеволод Кальнин, Генрих Засекин, Александр Погорелый, мощно заявивших о себе. Многие из них до сих пор составляют костяк нашего Союза. В последнее время мы приняли много молодых художников: графиков, живописцев, прикладников, поскольку в Тюмени много учебных заведений, которые выпускают художников и дизайнеров".

Выставка "75 лет вместе" будет действовать до конца 2019 года. В эти месяцы для посетителей пройдут мастер-классы художников, а также лекции об искусстве 21 века и творчестве представителей Тюменского регионального отделения Союза художников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева