Губернатор вручил государственные награды в честь 75-летия региона

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Тюменская область была и остается опорным краем страны. Труд всех жителей региона, готовых быть новаторами, брать ответственность за свои решения и поступки, менять жизнь к лучшему – это основа общих побед.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая церемонию вручения наград и почетных званий в честь 75-летия региона.

"Юбилей региона – это праздник всех, чья судьба так или иначе связана с тюменской землей, которая не только рождала талантливых людей, но и стала местом их притяжения. В середине прошлого века Тюмень была штабом десятков всесоюзных ударных комсомольских строек, научным центром и производственной базой для обустройства месторождений и строительства новых городов Западной Сибири. Тысячи энтузиастов тогда заложили прочный фундамент для развития Ямала, Югры, Тюменской области. Уверен, что и в будущем мы продолжим поступательное движение вперед и добьемся новых высот", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор поблагодарил всех, кто удостоился высоких наград за работу, самоотдачу и высокие достижения. В зале собрались представители самых разных профессий – доктора, преподаватели, спортсмены и строители, работники лесного комплекса и сельского хозяйства.

"Многие из вас трудятся на производстве, каждый вносит весомый вклад в развитие региона. Уверен, вы добились успеха и признания благодаря вашей целеустремленности, труду, упорству и желанию быть полезными родине", - сказал глава региона.

Александр Моор вручил государственные награды выдающимся жителям региона. Звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" получил тракторист подразделения машинотракторного парка ООО "ВосходАгро" из Абатского района Сергей Ширшов. Почетного звания "Заслуженный работник культуры РФ" удостоилась преподаватель по классу теоретических дисциплин Детской школы искусств им. В. В. Знаменского в Тюмени Ольга Лагода.

Почетные грамоты президента РФ из рук губернатора также получили учитель заводоуковской школы № 2 Татьяна Скорикова и временной исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович.

Благодарности президента РФ удостоился начальник Тюменского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" Сергей Макаров.

Еще 35 жителей Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Сорокинского, Ялуторовского, Упоровского, Омутинского, Юргинского, Сладковского и Викуловского районов получили областные награды. Выдающимся тюменцам присвоили звания почетных работников сфер науки и образования, спорта, здравоохранения, культуры и искусства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, лесного хозяйства, связи и коммуникаций, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и экономики.

В ответном слове директор Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1 Ольга Голендухина поблагодарили губернатора за доверие, внимание и высокую оценку профессионального труда.

"Мы и дальше готовы прилагать все усилия для решения поставленных задач. Думаю, что наш общий труд и результат станет хорошим примером и плацдармом для дальнейшего развития Тюменской области", - отметила она.

В заключение торжественного мероприятия Александр Моор поздравил всех с высокими наградами и юбилеем Тюменской области и поблагодарил за труд, верность тюменской земле, любовь и желание работать в регионе.

"Уверен, что вместе с вами мы напишем еще немало ярких страниц в истории тюменской земли", - подчеркнул глава региона.

Любовь Голышева